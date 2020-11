Karanténba került a szlovéniai Európa-bajnoki selejtező helyszínén készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott, miután kedden egyik tagjának pozitív lett a koronavírustesztje.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a közmédiának elárulta, hogy a keddi vizsgálatok eredményei alapján Ferencz Csaba koronavírusos, aki másfél hónapja már átesett a fertőzésen.



"Azonnal karanténba zártak minket, nem mozdulhatunk ki a szobából. Most várunk holnapig, hogy mikor lesz az újabb tesztelés" - nyilatkozta a szakvezető.



"A nemzetközi szövetségnek nincs protokollja pontosan arra, hogy ez most mit jelent és hogyan tovább. Kicsit fura a hangulatunk, mert ezt nem vártuk. A hitünk az erős. Mindig szoktam mondani a srácoknak, hogy minél jobban ütnek minket, annál erősebbnek kell lennünk."



Ivkovics azt is elmondta, hogy Ferencz Csabának nincsenek tünetei és a csapat minden tagja jól van, a magyar szövetség és a csapat melletti stáb tagjai pedig mindent megtesznek, hogy a hétvégére minden rendben legyen és játszhasson az együttes.

Frissítés:

Szerdán reggel újabb játékosokról derült ki, hogy megfertőzödtek. A magya férfi kosárlabda-válogatott a közösségi oldalán jelentette be, hogy Benke Szilárd és Váradi Benek is elkapta a vírust. Rajtuk kívül pedig a delegáció egyik tagjának is pozitív lett a mintája. Arról továbbra sem született még döntés, hogy mi lesz a jócskán megfogyatkozott nemzeti együttes sorsa.





A magyar válogatott két győzelemmel az élen áll a selejtezős csoportban, és az osztrák együttessel szombaton, a házigazdákkal pedig két nappal később találkozik Ljubljanában.

