A kvalifikáció következő szakaszába már továbbjutott magyar férfi kosárlabda-válogatott sima vereséget szenvedett hétfőn Franciaországban a világbajnoki selejtezősorozat hatodik, utolsó fordulójában.

Novemberben, a vb-selejtező nyitányán Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese 81-75-re nyert Portugáliában, majd Kaposváron 78-54-re kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. Februárban a magyarok 83-67-es vereséget szenvedtek Montenegrótól Debrecenben, majd három nappal később 88-84-gyel vágtak vissza az ellenfélnek Podgoricában. Múlt pénteken aztán egy sorsdöntő találkozón 69-68-ra legyűrték a nyeretlen portugálokat a budapesti Tüskecsarnokban, így hétfőn annak a tudatában léptek pályára Mouilleron-Le-Captifban, hogy biztosan ott lesznek a kvalifikáció második körében.



A házigazdák keretében négy NBA-játékos kapott helyet Jaylen Hoard (Oklahoma City Thunder), Théo Maledon (Oklahoma City Thunder), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks) és Petr Cornelie (Denver Nuggets) személyében - igaz, utóbbit év közben kitette klubja, de maradt a gárda fiókcsapatánál. Emellett hárman játszanak a spanyol élvonalban (köztük a Real Madridban Hanga Ádám csapattársa, Vincent Poirier), ketten az olasz Bolognát erősítik, egy játékos pedig Törökországból érkezett. A francia kosárlabda helyzetéről és tekintélyéről sokat elárul, hogy a Kékek három ezüstöt gyűjtöttek olimpián, kétszeres vb-harmadikok és kilencszer álltak Eb-dobogóra, 2013-ban annak is a legfelső fokára.



Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese kalandos módon jutott el Nyugat-Franciaországba, ugyanis az európai repülőtereken tapasztalható káosz miatt nem tudott vasárnap elutazni, és csak hétfőn szállt fel az Amszterdamba, majd Nantes-ba tartó járatára. Így a magyarok csak néhány órával a kezdés előtt "estek be" az utolsó csoportmeccsre.



A szakvezető három helyen változtatott a portugálok elleni kerethez képest: kikerült a 37 éves Ferencz Csaba, továbbá Váradi Benedek és a gerincproblémákkal küszködő Eilingsfeld János, a helyükre pedig Pongó Marcell, Szabó Zsolt és Lukács Norbert lépett.



A nemzetközi szinten a legmagasabban jegyzett játékos, Hanga Ádám kisebb lábsérülése miatt még nem volt bevethető, ám a Real Madriddal spanyol bajnok és Euroliga-második légiós az augusztusi vb-selejtezőkön és szeptemberi Európa-bajnokságon már biztosan hadra fogható lesz.



Ami a hétfői helyszínt illeti, a Nantes-tól délre található Mouilleron-le-Captifnak mintegy 5000 lakosa van, és ugyanennyi ember fér a Vendéspace csarnokba is. Rendeztek benne már női Európa-bajnoki mérkőzéseket, Davis Kupa-teniszmeccseket és francia asztalitenisz bajnokságot is.



A válogatott csata első szűk négy percében két magyar pont született (7-2), a 213 centis Poirier hatalmasakat zsákolt, és a nyitónegyedben a vendégek mind a hat triplakísérlete kimaradt. A folytatásban nyolc ponttal elhúztak a franciák (22-14), jókor jött Vojvoda Dávid hármasa, de a túloldalon a két gárda kaposvári találkozóján 15 pontot dobó Mouhammadou Jaiteh tarthatatlannak bizonyult, ráadásul a hazaiak - talán itt ütközött ki a magyarok fáradtsága - sok könnyű kosarat szereztek.



Sikerült a különbséget 5-6 pontra csökkenteni, de néhány rontott dobás és szellős védekezés miatt a nagyszünetben már 39-25 volt az állás. A válogatott legjobbjai közül Perl Zoltán és a Japánban légióskodó Allen Rosco nem talált a gyűrűbe az első félidőben.



Térfélcsere után egy 17-0-ás rohammal kezdtek a házigazdák - akik összesítve 30-25 óta már 26-0-ás sorozatnál tartottak -, és 58-27-nél gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Az Ivkovics-legénységen a másfél hete véget ért bajnoki döntő, a küzdelmes pénteki vb-selejtező és a kimerítő utazás is kiütközött, egyre fásultabban mozogtak a játékosok, miközben a friss franciák mindenhonnan betaláltak, s a harmadik negyed eredménye 29-2 lett.



A hátralévő időben már csak a hazai siker mértéke volt kérdéses, és a Kékek a papírformát igazolva végül fölényes győzelmet arattak.



A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozat 32 együttessel rajtolt. Júliusban minden négyesből az első három gárda jut tovább a kvalifikáció második szakaszába, melynek hat meccsére augusztusban, novemberben és jövő februárban kerül sor. A második szakasz 24 együttese négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal viszik a korábban szerzett pontjaikat. Végül mind a négy csoportból az első három utazhat a jövő nyári vb-re, amelynek a Fülöp-szigetek, Indonézia és Japán ad otthont.

A magyarok annak köszönhetően kerültek előselejtező nélkül a vb-kvalifikációba, hogy kijutottak a szeptemberi Európa-bajnokságra, melynek csoportmeccseit Kölnben vívják majd.

Eredmény:



E csoport, 6. forduló: