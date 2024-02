Az Eb-selejtezősorozat első ellenfele Izland lesz, amelynek válogatottját a hunbasket.hu mutatta be cikkében.

Az északiak kosártörténelme 1959-ig nyúlik vissza, akkor csatlakozott az ország a FIBA-hoz. Összesen két Európa-bajnokságon szerepelek, 2015-ben és 2017-ben jutottak ki a kontinenstornára, de mindkét Eb-t 0-5-tel zárták. Világbajnokságon és olimpián nem szerepeltek, a Kis Országok Eb-jét viszont két alkalommal, 1988-ban és 1990-ben megnyerték. A tavalyi mérkőzéssel együtt négyszer is találkoztunk Izlanddal az elmúlt időszakban - ebből háromszor 2017 nyarán. 2017. augusztus 12-én, a kazanyi tornán 60-56-os vereséget szenvedtünk. Egy héttel később, augusztus 19-én, Székesfehérváron 81-66-ra nyertünk, egy napra rá pedig 82-67-es győzelmet arattunk. Akkor az Európa-bajnokság előtt jártunk, tavaly pedig az olimpiai előselejtezőre készült mindkét együttes - Kecskeméten 4 ponttal tudtunk nyerni (69-73). Mint ismert, a mieink ezt követően 0-3-mal végeztek Lengyelországban, Izland pedig 1-2-vel zárta az egyik törökországi csoportot: a házigazda (99-72) és az Ukrajna (69-82) elleni vereségek után Bulgária legyőzése (76-93) csak arra volt elég, hogy harmadik helyen végezzen a gárda a kvartettben.

Az izlandiak szövetségi kapitánya továbbra is a kanadai Craig Pedersen, aki egy évtizede, 2014 óta irányítja az izlandi férfi válogatottat. Az 58 esztendős szakember teljes játékospályafutását Dániában töltötte (1993-2007), 2003 után pedig 12 évig edző volt utolsó klubcsapatánál, a Svendborg Rabbitsnél. 2004 és 2009 között a dán válogatott segédedzőjeként tevékenykedett, de az elmúlt 10 évet már Izlandon töltötte - az ő nevéhez köthető mindkét Eb-részvétel.



Az izlandiak egyelőre bő keretet hirdettek, az alábbi 16 fő van a listán:

Elvar Már Fridriksson (PAOK, Görögország)

Hilmar Smári Henningsson (Eisbären Bremerhaven, Németország)

Hjálmar Stefánsson (Valur)

Jón Axel Gudmundsson (CB Lucentum Alicante, Spanyolország)

Kristinn Pálsson (Valur)

Kristófer Acox (Valur)

Martin Hermannsson (Alba Berlin, Németország)

Orri Gunnarsson (OCS Swans Gmunden, Ausztria)

Ragnar Ágúst Nathanaelsson (Hamar)

Sigurdur Pétursson (Keflavík)

Sigtryggur Arnar Björnsson (Tindastóll)

Styrmir Snaer Thrastarson (Belfius Mons-Hainaut, Belgium)

Tómas Valur Thrastarson (Thór Thorlákshöfn)

Tryggvi Snaer Hlinason (Bilbao Basket, Spanyolország)

Thórir Gudmundur Thorbjarnarson (Tindastóll)

Aegir Thór Steinarsson (Stjarnan)

Képet kaphattunk az izlandiakról tavaly, hiszen 11 játékos tavaly is itt volt Kecskeméten, az olimpiai selejtezős csapatból pedig egyedül Elvar Már Fridriksson nem játszott Magyarországon. Fridriksson neve egyébként előkerült az ősz folyamán: ő lett a harmadik játékos a Bajnokok Ligája történetében, aki tripla-duplát tudott elérni egy meccsen - tette mindezt betegen.



Tavaly láthattuk itt a 216 centis Tryggvi Hlinasont, akit sikerült kordában tartanunk (5 pont), illetve Jón Axel Gudmundssont is, aki jóval jobban játszott nála (17/6 pont). Kettejük mellett Fridrikssonra és az Alba Berlin kosarasára, Martin Hermannssonra kell leginkább odafigyelni - utóbbi tavaly sem itt, sem az olimpiai selejtezőn nem lépett pályára, most viszont várhatóan ő is lesz.



Ők négyen húzónévnek számítanak ebben a keretben, de láthattuk tavaly azt is, hogy mire épül a csapat: a két toronymagas center körül mindenki szívbaj nélkül vállalja a triplákat, amik ha beesnek, gondban van az ellenfél (2 ponttal legyőzték Izraelt, ott Styrmir Thrastarson és Björnsson is szétdobták az ellenfelet), ha nem, akkor viszont verhetőek (mi 4 ponttal nyerni tudtunk ellenük).

A magyar válogatott 12-es kerete:

Benke Szilárd (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Golomán György (Basquet Girona, spanyol), Hanga Ádám (Crvena zvezda, szerb), Mikael Hopkins (Reggio Emilia, olasz), Keller Ákos (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Maronka Zsombor (Neptunas, litván), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Somogyi Ádám (MoraBanc Andorra, spanyol), Tóth Ádám (Zalakerámia ZTE KK), Váradi Benedek (Trefl Sopot, lengyel), Vojvoda Dávid (Arconic-Alba Fehérvár)

A magyarok menetrendje az Eb-selejtezőben:

csütörtök: Izland-Magyarország, Rejkjavík 20.30

vasárnap: Magyarország-Olaszország, Szombathely 18.00

2024. november 22.: Törökország-Magyarország

2024. november 25.: Magyarország-Törökország

2025. február 20.: Magyarország-Izland

2025. február 23.: Olaszország-Magyarország

Fotó: hunbasket.hu