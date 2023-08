Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány szerint új korszaknak kell kezdődnie a magyar férfi kosárlabda-válogatott számára, amely szerdán három vereséggel zárta a lengyelországi Gliwicében zajló olimpiai előselejtező tornát, így nem jutott tovább a csoportjából, és lemarad a párizsi játékokról.

"A torna és az egész nyár egy kicsit különös volt nekünk" - nyilatkozott a szakvezető az M1 aktuális csatornának. "Az első meccsre koncentráltunk, mert tudtuk, hogy ha nyerünk, akkor van még sanszunk. Egylabdás meccs volt, elment, innentől már a jövőt is szem előtt tartva építkeztünk, két 19 éves gyerek is pályára lépett. Szomorú, hogy így zártuk a tornát, de én realista vagyok, előtte is tudtam, hogy az olimpia messze van tőlünk, és a februári Európa-bajnoki selejtező a fontos."

A kapitány kiemelte, a fenti okokból engedett el több embert, nem a legjobb csapattal mentek Lengyelországba, ami lehet, hogy az ő hibája, és más másként csinálta volna.

"Befektetés és fájdalom nélkül nem lesz jövő. Négy nap alatt három meccset játszott a kilenc tapasztalt játékos és a három fiatal, ez a terhelés nem ennek a csapatnak való" - fejtette ki, majd rátért a lehetséges kilátásokra.

"Velem a válogatott nem tud tovább haladni egy magasabb szintre. Ahogy korábban mondtam, most már az Európa-bajnoki részvétel a minimum, a világbajnoksághoz szerencse is kell, az olimpia viszont nagyon messze van tőlünk. Át kell gondolni mindenkinek a helyzetet. Minden rendben van, de új korszaknak kell kezdődnie, hogy ne az Eb legyen a maximum a magyar kosárlabdának" - közölte a kapitány.

A válogatott következő megméretése a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezősorozata lesz, amelyet Izlandon kezd meg február 22-én.

