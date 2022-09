Hanga Ádám szerint óriási harc várható az elvileg esélyesebb bosnyákok ellen a férfi kosárlabda Európa-bajnokság kölni csoportjának csütörtöki nyitómérkőzésén.

A szerda délutáni edzést követő sajtótájékoztatón a Real Madrid klasszisa kiemelte, a magyar válogatott készen áll a megméretésre.



"Izgatottan várjuk az első meccset a papíron legverhetőbb csoportellenféllel szemben. Nem is tudom, hogy melyik jobb, ha rögtön keményen kell fókuszálni, vagy ha mondjuk a favorittal kell kezdeni jóval esélytelenebbként" - mondta a 33 éves játékos, aki a Lanxass Arenában és a városban látható Eb-plakátokon is szerepel olyan sztárok társaságában, mint a szlovén Luka Doncic, litván Domantas Sabonis, a francia Rudy Gobert, a német Dennis Schröder és a bosnyák Dzanan Musa.



Hanga közölte, a közelmúltbeli két világbajnoki selejtező, melyek során a magyarok nagy csatában kikaptak Szombathelyen a bombaerős litvánoktól, majd nyertek Csehországban, remek felvezetés volt az Eb-re.



"Jó hangulatban érkeztünk ide a chomutovi főpróbáról, és készen állunk. A bosnyákoknál az NBA-s Jusuf Nurkic és leendő klubtársam, Musa is okozhat gondot, de nekünk csapatként kell helytállni, és minél jobban kontrollálni a lepattanókat. Óriási harcot várok, az ellenfél egy rendkívül fizikális csapat, mi azonban nyerni akarunk" - szögezte le a válogatott klasszisa.



Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese csütörtökön 14.30-kor vívja első mérkőzését Bosznia-Hercegovina alakulata ellen a B csoport első fordulójában. A folytatásban a nemzeti csapat szombaton 20.30-kor találkozik a címvédő szlovénokkal, másnap szintén 20.30-kor pedig a világbajnoki bronzérmes franciákkal. Jövő kedden 17.15-kor következik Litvánia, végül jövő szerdán 20.30-kor zárul a csoportkör a hazaiak ellen.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt