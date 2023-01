A magyar férfi kézilabda-válogatott kijutott az olimpiai selejtezőre, mivel vasárnap este negyeddöntőbe került a svéd-lengyel közös rendezésű világbajnokságon.

A magyarok a csoportkört és a középdöntőt is két győzelemmel és egy vereséggel zárták, az pedig hétfőn dől el, hogy a szerdai, stockholmi negyeddöntőben Dániával vagy Egyiptommal találkoznak. A legjobb nyolc közé jutásukat az döntötte el, hogy a göteborgi középdöntő-csoport utolsó mérkőzésén a társházigazda, Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes Svédország 32-30-ra legyőzte Portugáliát vasárnap este, ezzel a magyar csapat a tabella második helyén végzett.



Az első félidőben a motiváltabbnak tűnő Portugália többször is vezetett két góllal a némileg tartalékos összeállításban játszó hazaiak ellen. Bár a skandinávok már korábban biztosították csoportelsőségüket, a szünet után több alapemberüket is pályára küldték, mert hazai közönség előtt nem akartak kikapni.



Jim Gottfridsson és Oscar Bergendahl vezérletével hat perc alatt elhúztak döntetlenről 25-19-re, ellenfelük közben a kapusa lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltott. Egy 7-2-es sorozattal a portugálok némileg váratlanul felzárkóztak mínusz egyre, de a hazaiak az időkérésük után a maguk javára döntötték el a mérkőzést.



Daniel Pettersson nyolc, Eric Johansson hét góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Antonio Areia nyolc, Victor Iturriza hét alkalommal talált be.



A nemzetközi szövetség (IHF) olimpiai kvalifikációs tornáit 2024. március 11-17. között rendezik, mindhárom helyszínen négy csapat szerepel, amelyek közül az első két-két helyezett jut ki a jövő nyári párizsi ötkarikás játékokra. A magyarok legutóbb 2012-ben Londonban szerepeltek az olimpián, ahol negyedikek lettek.

Eredmények:

középdöntő, 3. (utolsó) forduló:

II. csoport (Göteborg):

Svédország-Portugália 32-30 (13-14)

korábban: Izland-Brazília 41-37 (18-22)

Magyarország - Zöld-foki Köztársaság 42-30 (22-15)

A végeredmény: 1. Svédország 10 pont, 2. Magyarország 6, 3. Izland 6, 4. Portugália 5, 5. Brazília 3, 6. Zöld-foki Köztársaság 0

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt. A negyeddöntőbe az első két helyezett jutott.



I. csoport (Krakkó):

korábban:

Lengyelország-Irán 26-22 (16-10)

Szlovénia-Montenegró 31-23 (15-8)

később: Franciaország-Spanyolország 21.00

korábban: A 25-32. helyért, 3. forduló, I. csoport (Plock): Chile-Koreai Köztársaság 33-26 (16-16) Szaúd-Arábia - Uruguay 28-27 (15-14) A csoport végeredménye: 1. Chile 6 pont, 2. Koreai Köztársaság 4, 3. Szaúd-Arábia 2, 4. Uruguay 0



Borítókép: MTI/Kovács Tamás