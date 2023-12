A szövetség (MKOSZ) budaörsi székházában tartott sajtótájékoztatón Báder Márton, az MKOSZ elnöke közölte, hogy az 50 éves szakvezető szerződése a 2025-ös Európa-bajnokság végéig szól, illetve hogy a tréner párhuzamosan a szlovén Krka Novo Mestónál is tovább edződködik.



"A kiválasztásnál nem volt szempont az, hogy főállású kapitányunk legyen, mivel a szövetségi és a klubnál végzett munka jól összeegyeztethető" - jelentette ki Báder Márton. "A Krka sportigazgatója, Jure Balazic jó ismerősöm, játékosként volt szobatársam is, neki is köszönöm, hogy létrejött ez a megállapodás. A szűkített listán egyébként szerepelt egy olasz és egy görög kapitányjelölt is, Gasper Okorn mellett szólt, hogy jól ismeri a játékosokat, és a Falcónál már bizonyított" - utalt arra, hogy a ljubljanai szakember 2018-tól 2021-ig a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely felkészülését irányította, s a vasiakkal két bajnoki címet (2019, 2021) és egy Magyar Kupát (2021) nyert.



Az MTI érdeklődésére a szövetség vezetője elmondta, nem biztos, hogy a jelenleg elérhető magyar edzők közül bárkinél jobb kézben lenne a kapitányi poszt.



"A szövetség egyik feladata, hogy menedzselje és felépítse a magyar szakembereket, mert még nem tartanak ott, hogy felnőtt válogatottat vezessenek. Ami a főállású kapitány kérdését illeti, egy edzőnél is jó, ha edzésben van, és heti több mérkőzést dirigál. A 2024-es négy válogatott tétmeccs összesen húsz napot vesz igénybe, ami edzői szempontból nem mindennapos, főállású munka" - fűzte hozzá.



Gasper Okorn kijelentette, nagy kihívás és nagy felelősség az új megbízatása.



"Nagy cipőbe lépek, mivel az elődömmel két Eb-n is járt a válogatott. A cél most egyértelműen az, hogy a 2025-ös Eb-re is kijussunk, ígérem, hogy minden erőmmel ezen leszek. Nem lesz sok idő összeszokni, mivel az első, reykjavíki selejtező előtt csak három-négy nap áll majd rendelkezésünkre. Februárban jó munkát kívánunk elvégezni, a nyári összetartásokon pedig majd még jobban megismerkedhetünk. Dolgozni fogunk azon is, hogy Hanga Ádám ott lehessen a csapatban" - fejtette ki a szerb Crvena zvezda légiósára kitérve.



Az előző szakvezető, Ivkovics Sztojan augusztusban távozott posztjáról tíz év után, melynek során a 2017-es és a 2022-es Eb-re is kivezette a nemzeti együttest, amely akkor a 16., illetve 23. helyen zárt. A magyarok 2017-ben Kolozsváron 48 év után nyertek újra meccset kontinenstornán.



A válogatott következő megméretése a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezősorozata lesz, amelyet Izlandon kezd meg február 22-én, a kvartettből az első három csapat jut ki az Eb-re. A 42. kontinenstornára 2025. augusztus 27. és szeptember 14. között kerül sor Rigában, Tamperében, Limasszolban és Katowicében, a kieséses szakasznak Lettország ad otthont.

