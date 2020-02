Ahogy arról beszámoltunk a magyar férfi kosárlabda-válogatott 77-75-re legyőzte a címvédő Szlovénia csapatát az Európa-bajnoki selejtező F csoportjának első fordulójában.

A szlovén sajtó kiegyenlített találkozóról és csalódottságról ír a magyar kosárcsoda után.



Zurnal24 utolsó másodperces drámáról ír, míg a Svet24 szerint hatalmas csalódás ez a vereség a szlovén kosárlabda szurkolóknak. A lap kiemeli, hogy több hiányzója is volt a szlovén válogatottnak, ugyanakkor még így is erősebb csapat, mint a magyar.



"Hatalmas csalódás ez a vereség a kosárlabda szurkolóknak, annak ellenére, hogy nem ez a legerősebb szlovén csapat, hiszen hiányzott Luka Dončić, Vlatko Čančar, Zoran Dragić és Gasper Vidmar is. Szlovéniának még így is erősebb és tapasztaltabb csapata van, mint Magyarországnak."



A szlovén hírlap kiemelte Goran Dragic, a Miami Heat 33 éves irányítójának sejtelmes Twitter bejegyzését.



"Goran Dragic kikerekedett szemekkel figyelhette az eredményt, és nem ő az egyetlen, aki nem hitt a szemének."

Goran Dragic Twitter bejegyzése:

"A szerényebb erőkből álló magyar kosárlabdacsapat térdre kényszerítette az Európa-bajnokot.” - Írja a Vecer.

A Vecer szerint, ha a szlovén kosárlabda-válogatott így folytatja, akkor nehéz feladat lesz megvédeni a bajnoki címét. A lap hozzátette, ha úgy folytatja a csapata a selejtezőt, ahogy a magyarok ellen kezdték, akkor nem is biztos, hogy ott lesz az Eb-n.

(KOŠARKA) Težko bo slovenska košarkarska reprezentanca obdržala zlato medaljo z evropskega prvenstva. Če se bodo kvalifikacije nadaljevale, kot so se začele, je sploh ne bo na turnirju, ki ga bodo prihodnje leto gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. https://t.co/1Yl9dBxLWj — Večer (@vecer) February 20, 2020



A Primorske Vojvoda Dávidot és Perl Zoltánt emelte ki.



"Kiegyenlített harc folyt a pályán, de Vojvoda Dávid, aki a meccs legjobbja volt és a helyi kedvenc, Perl Zoltán jelentette a különbséget. A magyarok nagy sikerrel kezdték az Eb-selejtezőt."



