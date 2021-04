A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely játékosa elszavalta Radnóti Miklós versét.



Április 11-én, József Attila születésnapján országszerte ünnepeljük a magyar költészet napját. Ezen az ünnepen számos híresség osztja meg kedvenc versét a közösségi oldalakon, de színházak és művelődési házak is csatlakoznak az akciókhoz. A szombathelyi AGORA Savaria is számos ismert embert kért fel, hogy szavaljon el egy általa választott művet, ebbe az akcióba kapcsolódott be a Magyar férfi kosárlabda-válogatott játékosa, Perl Zoltán is.



A 25 éves játékos Radnóti Miklós, Nem tudhatom című versét szavalta el az alkalomból, és láthatóan nagyon komolyan vette a feladatot.

Április 11-én este mégegy nagy feladat vár a játékosra, hiszen klubja, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a magyar kupa döntőjében lép pályára a DEAC KA ellen. A mérkőzésen minden bizonnyal mind a két csapat az összes energiáját mozgosítja majd, hiszen mind a szombathelyiek, mind a debreceniek az első kupájukat szerezhetik meg.

Borítókép: hunbasket.hu