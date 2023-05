Két évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az Arconic-Alba Fehérvár kosárlabdacsapatánál Vojvoda Dávid.

A 32 esztendős csapatkapitány az olasz Reggio Emiliától hazatérve 2020 tavaszán három évre szóló szerződést írt alá.

A székesfehérvári együttes vezére komoly érdemeket szerzett abban, hogy az előző idényt bronzéremmel zárta az Alba Fehérvár, amely a mostani szezonban - a Kecskemét legyőzésével - elsőként került az elődöntőbe.

"Nagy örömmel írtam alá új szerződésemet Fehérváron, úgy gondolom, három éve remek döntést hoztam, hogy ide igazoltam" - idézte őt a székesfehérvári klub honlapja. - "Úgy gondolom, megvalósult, amiért annak idején a csapathoz szerződtem, a Fehérvár visszatért a közvetlen hazai élmezőnybe, ahova korábban mindig is tartozott. Az első, albás idényemben a hatodik helyen végeztünk, tavaly bronzérmesek lettünk, nem sok hiányzott a döntőbe jutáshoz, nagy csatában szenvedtünk vereséget az elődöntőben, a későbbi aranyérmessel szemben. Úgy gondolom, ezúttal minden esélyünk megvan a fináléba kerülésre."

Az Alba Fehérvár szerdán kezdi az elődöntőt az Egis Körmend ellen.

A válogatott hátvéd az albakosar.hu oldalon elmondta, volt ajánlata más klubtól is, de gyorsan megállapodott a Fehérvár irányítóival.

"Akadt más lehetőségem is. Amikor az Alba vezetői megkerestek és újabb, két idényre szóló megállapodást kínáltak, nem sokat gondolkodtam, nagy öröm, hogy itt folytathatom" - tette hozzá.

Vojvoda Dávid hamarosan a válogatottba is visszatérhet, mivel a napokban rendezte a vitás kérdéseket korábbi ügynökével, Vinkó Lászlóval. A nemzetközi szövetség decemberben felfüggesztette a játékjogát, mert nem fizette meg a Nemzetközi Kosárlabda Döntőbíróság által a korábbi ügynökének megítélt 14,4 millió forintot, a kamatokat és az eljárási költséget. A játékos azonban szerdán rendezte a tartozását, így lekerült az eltiltottak listájáról.

Vojvoda az eltiltás miatt nem léphetett pályára a válogatott utolsó két világbajnoki selejtezőjén, a nyári olimpiai előselejtezőn azonban már számíthat rá Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány.

"Boldog vagyok, hogy a nyáron már ott lehetek az olimpiai előselejtezőn. Sajnálom, hogy pereskedés lett a vége a korábbi ügynökömmel, úgy gondolom, le lehetett volna zárni korábban, korrektebb módon is, kár, hogy idáig jutott az ügy. De a lényeg, hogy túljutottunk rajta" - nyilatkozott a klub honlapján Vojvoda, aki szerint a három éve húzódó ügyben mindenkinek megvolt a felelőssége, így neki is.

"Elkövettem én is hibákat. Voltak nehéz időszakaim, ugyanis emiatt nem tudtam csak a játékra koncentrálni, végig ott motoszkált a fejemben, amennyiben a jogvita nem rendeződik a közeljövőben, nem léphetek pályára a válogatottban. Köszönet a klubom, a város, valamint az MKOSZ vezetőinek, hogy végig mellettem voltak és keresték a megoldást, ami végül meg is született. A klubcsapatom mellett egy évtizede a nemzeti együttes is nagyon fontos nekem. Az is marad, amíg meghívnak" - folytatta, egyúttal kiemelte: nagyon sokat köszönhet Ivkovics Sztojan szövetségi kapitánynak is, aki "végig kiállt mellette, szembement bárkivel, hogy megvédje, végig biztosította őt a támogatásáról".

