Kós Hubert: nemcsak magamért, hanem a magyarokért fogok úszni

Nagyon szeretné magát és a magyar szurkolókat is megajándékozni egy szép eredménnyel az olimpiai bajnok Kós Hubert, aki a 200 méter hátra fókuszál a decemberi rövidpályás úszó-világbajnokságon, amelyet a Duna Arénában rendeznek meg.

A 21 éves magyar versenyző szerdán az M1 aktuális csatornának beszélt arról, hogy a párizsi játékokat követő rövid pihenő után munkába állt új állomáshelyén, az amerikai Texas Egyetemen, ahol a legendás Bob Bowman irányításával új célokat is kitűzött.

„Az olimpiai aranyérem után mentálisan volt egy kicsit nehezebb, de gyorsan megtaláltam az új motivációt a következő fél évre, ami a rövidpályás világbajnokság, és már közelítünk is az edzések könnyítéséhez” – nyilatkozott Kós, aki megjegyezte: trénere, ha lehet, még többet követel, nem engedi, hogy visszafejlődjön, így tett a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelpsszel is, akit a Pekingben megnyert nyolc aranyérmét követően is rögtön munkába állított.

Kós az elmúlt szezonban még az Arizona State Egyetemet erősítette, de Bowman „magával vitte” őt a jóval nevesebb texasi intézményhez, amely lényegesen komolyabb anyagi- és infrastrukturális háttérrel rendelkezik.

Az olimpiai bajnok magyar sportoló elárulta, nemrégiben ott lehetett néhány csapattársával a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon, Austinban, a Georgia elleni amerikaifutball-meccsen pedig a golfozók világranglistáját vezető, Scottie Schefflerrel együtt „melegíthette” a közönséget. Ezen az eseményen találkozott a 200 méter hát világcsúcsát 2009 óta tartó Aaron Peirsollal, aki több jótanáccsal is ellátta őt a texasi élettel kapcsolatban.

Kós Hubert emlékeztetett rá, idén márciusban világcsúcsot úszott 200 yard háton – ezt azóta már megdöntötték -, ami azt jelenti, jó esélyei lehetnek a Duna Arénában, ugyanakkor a világbajnokságon nem yardot, hanem métert kell úszni, ez pedig nagyjából két tempóval többet jelent. Hozzátette, hozzá kell majd szoknia ehhez, de lesz rá ideje, mert tervei szerint a vb előtt egy héttel érkezik majd Magyarországra, a 200 méter hát döntőjét pedig a vb zárónapján, december 15-én, vasárnap rendezik.

„Nemcsak magamért, hanem a magyarokért fogok úszni, azokért, akik kijönnek miattam szurkolni. Remélem, a végén ez egy közös boldogság lesz, hogy én is jól teljesítek, ők pedig látnak egy olyan versenyt, amelytől boldogok lehetnek.”