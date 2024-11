Kórházba szállították az AC Milan támadóját

Nem felhőtlen az öröm a Real Madrid elleni fantasztikus siker után.

Álvaro Morata fantasztikus hetet zárhatott volna, hiszen az AC Milan egyik legjobbja volt a Real Madrid ellen elért 3-1-es idegenbeli BL-diadal során. A spanyol válogatott támadó gólt szerzett a Királyi Gárda otthonában és először volt eredményes a Bajnokok Ligája idei szezonjában. A 32 esztendős csatárnak viszont egy edzésen összeszedett csúnya sérülés beárnyékolta az örömködést. Történt ugyanis, hogy a csütörtöki edzésen Strahinja Pavlovićcsal olyan csúnyán összefejelt, hogy kórházba kellett szállítani őt.

🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Alvaro Morata has been hospitalised due to a strong blow to the head during training. 🏥

He is now under observation in the hospital. Serious injury has been ruled out but he will NOT play this weekend with Milan, reports @larazon_es. ❌ pic.twitter.com/VkDha1UBi4

— EuroFoot (@eurofootcom) November 7, 2024