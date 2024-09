Korábbi tette miatt eltilthatja a FIFA az argentinok kapusát

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség fontolgatja, hogy két vb-selejtező meccsre eltiltja Emiliano Martínezt az elmúlt időszakban nyújtott balhés tettei miatt. Az argentinok kapusa előbb a Copa América megnyerése után viselkedett tiszteletlenül az Estadio Monumentalban és obszcén módon ünnepelt a trófeával. Ezt követően pedig a Kolumbia elleni mérkőzés után kisebb atrocitásba keveredett az egyik operatőrrel, erőszakosan odébb lökte a kamerát frusztrációjában. A találkozót egyébként Argentína 2-1 arányban elveszítette.

¡ 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐎 ! ❌⚽️ La FIFA habría castigado con dos fechas de suspensión en las Eliminatorias Sudamericanas a Emiliano ‘Dibu’ Martínez por el incidente con el camarógrafo en Colombia 🇨🇴. ▶️ Se perdería los partidos ante Venezuela y Bolivia.pic.twitter.com/duYHw4GO5n — Futbro.pe (@futbro_pe) September 27, 2024

Dibu Martínez a 2022-es katari világbajnokságon is elég balhésan viselkedett a döntő megnyerését követően, illetve voltak durva nyilatkozatai mások felé, de akkor megúszta ezeket büntetés nélkül. Most viszont úgy fest, betelt a pohár és a FIFA az említett két eset miatt két mérkőzésre elmeszelné a rutinos hálóőrt. A hírek szerint a döntés megszületett már ez ügyben, hamarosan hivatalosan is bejelenti majd ezt a szervezet. Az említett két párharc a Venezuela és Bolívia elleni mérkőzés lesz.