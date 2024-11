Korábbi játékosa hajlandó beperelni a Manchester Unitedet

Az általa vélt jogalapot a városi rivális Manchester City Benjamin Mendyvel lefolytatott ügye szolgáltathatja.

Mason Greenwood beperelheti korábbi csapatát, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitedet – írja a The Sun. A 23 esztendős támadó jelenleg a Ligue 1-ben szereplő Marseille-t erősíti és roppant jó formát produkál ebben a szezonban, 11 bajnokin már 8 gólja és 1 gólpassza van. Az angol játékos környezete elégedetlen az MU korábbi döntésével, amikor felbontotta a játéos szerződését.

Úgy vélik, hogy a döntésen negatívan befolyásolta Greenwod kereseti potenciálját és vonzerejét az olyan szponzorok számára, mint például a Nike. Fontos azonban megjegyezni, hogy a sportszergyártó kihátrálása független volt a Manchester Unitedtól.

Az angol klub kész megvédeni magát a bíróságon, ha a játékos úgy dönt, jogi lépéseket tesz és pert indít. Az MU szorosan figyelemmel kísérte a városi rivális Manchester City Benjamin Mendyvel lefolytatott ügyét, előre jelezve a lehetséges következményeket. Ott nagyon hasonló történt, és a francia labdarúgó pont a napokban nyerte meg a pert volt csapata ellen, amely így szerződése felbontása ellenére köteles kifizetni a neki járó 11 millió eurós fizetést, ugyanis a bíróság felmentette őt a bűncselekmények alól.

BREAKING: Benjamin Mendy has been successful in his employment claim against Manchester City 🚨

In her judgement, published on November 6, Judge Joanne Dunlop’s concluded that Manchester City were not entitled to withhold Mendy’s pay while he was not in custody. pic.twitter.com/dRWmfHpfgO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 6, 2024