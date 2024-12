Komoly csapás érte a Ferrari bajnoki reményeit Abu Dhabiban

A Ferrari konstruktőri világbajnok reményei komoly csapást szenvedtek el, miután Charles Leclerc-et 10 helyes rajtbüntetéssel sújtották az Abu-dzabi Nagydíjra.

A Ferrari jelentős hátrányba került a 2008 óta várt első F1-es konstruktőri bajnoki cím megszerzésében az Abu-dzabi Nagydíjon.

Charles Leclerc 10 helyes rajtbüntetést kapott, miután a Scuderia-nak ki kellett cserélnie az energia tároló egységet (ES) a Ferrari hátsó részében.

BREAKING: Charles Leclerc has been handed a 10-place grid penalty for the Abu Dhabi Grand Prix after exceeding the battery allocation#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/a4Yr2sMFmA

— Formula 1 (@F1) December 6, 2024