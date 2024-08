„Komoly a különbség Xavi és Flick között”

Ernesto Valverde, az Athletic Bilbao vezetőedzőjeként fél éven belül két különböző Barca-menedzserrel is találkozott. A szakemberek közötti különbségről kérdezték.

A 2-1-es barcelonai vereségét követően faggatták arról Ernesto Valverdét, hogy miben más Xavi és Hani Flick, ha egyáltalán bármiben.

„Flick állandóan a sorok mögötti üres területeket akarja megjátszani. Apróságokban lehet érezni a különbséget, ám ezek a nagy egészet figyelembe véve komoly differenciák.”

„A Barcelona-stílus persze felfedezhető mindkét esetben, de igenis máshova helyezi a hasonlót ez a két edző. Flick ma gyakorlatilag két csatárral játszott, Raphinha pedig középpályásként szerepelt.”

Kiemelt persze azt is, hogy összességében olyasmit kapott a német szakembertől, amire számított

„Nem lepett meg Hansi, hiszen a Valencia ellen valami nagyon-nagyon hasonló hadrendet alkalmazott. Csak Pedri érkezett Casado helyére, de minden maradt ugyanaz.”

Ernesto Valverde: "It's not that Flick surprised me, no. It was pretty much the same system they played against Valencia. The only change was Pedri for Casadó." pic.twitter.com/v5qGpXZHjv

