Fél év után, vereséggel tért vissza a korábbi válogatott labdarúgó

A 36-szoros válogatott Koman Vladimir elárulta, miért tért vissza bő fél év után a pályára.

„Hiányzott a futball öröme, az öltöző hangulata. Ha tudok segíteni a srácoknak az öltözőben, vagy a pályán, ha át tudom adni a tudásomat, az örömmel tölt el” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornán a 36 éves támadó középpályás, aki vasárnap játszotta első meccsét a harmadosztályú Kelen SC színeiben.

Az Ungváron született játékos felnőtt pályafutása éppen Szombathelyről indult, ahol új csapata 3-0-ra kikapott.

Koman – aki végigjátszotta a találkozót – korábban volt a többi között a Sampdoria, a Bari, az AS Monaco, az FK Krasznodar és a Diósgyőr futballistája is, de megfordult Törökországban, Iránban, az Egyesült Arab Emírségekben és Indiában is.

A nemzeti csapatban 2010 és 2014 között 36-szor lépett pályára és hétszer volt eredményes. A visszavonulását tavaly augusztus végén jelentette be.

Mint elmondta, még nem motiválta a visszatérés, de megkeresték a Kelen SC-től, hogy segítsen a tudásával és a tapasztalatával, ő pedig szeret futballozni, továbbra is örömét leli a játékban.

Hangsúlyozta, mindig szeret visszatérni Szombathelyre, hiszen ott laknak a szülei és sok barátja is, ezért még azt sem zárja ki, hogy egyszer újra a Haladás színeiben játszik majd.