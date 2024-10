Koeman: más meccs lesz, mint az eddigiek, ne gondoljuk, hogy simán nyerünk

Ronald Koeman szövetségi kapitány szerint hiba lenne azt gondolni, hogy a holland labdarúgó-válogatott simán legyőzi a magyar csapatot pénteken a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában.

„Más meccs lesz, mint az eddigiek, mert minden ellenfél máshogy játszik. Igyekszünk tartani azt a szintet, amit eddig mutattunk, azaz nagy energiával akarunk futballozni. Messze nem a legegyszerűbbek ezek a találkozók. Az NL előző idényében a magyarok az utolsó meccsig versenyben voltak a csoportelsőségért, és most is ugyanazok a játékosok alkotják a válogatottat. Nehéz megmondani, most miért megy gyengébben az ellenfélnek, de ne gondoljuk, hogy csak úgy simán nyerünk” – jelentette ki az idén nyáron Eb-elődöntős hollandok mestere.

A 61 éves szakember szerint elsősorban a magyarok stratégiáján múlik a meccs képe, de ha úgy játszanak, mint szeptemberben a németek ellen, akkor az kecsegtető lehet számukra. Amennyiben viszont zártabb lesz a magyar csapat, akkor tanítványainak türelmesnek kell maradniuk, és nagyon figyelni kell, amikor az ellenfél próbálkozik támadásvezetéssel.

„Nincs szükségem Virgil van Dijkre, Ryan Gravenberchre és Cody Gakpóra, azaz a liverpooli játékosaimra ahhoz, hogy tudjam, Szoboszlai Dominik nagyon jó és fontos játékosa a magyar válogatottnak. Minden helyzet rajta keresztül történik” – mondta a magyarok csapatkapitányáról Koeman, aki elárulta, hogy testvérének, a 2008 és 2010 között magyar szövetségi kapitány Erwin Koemannak jó kapcsolatai maradtak, így ez adott számára egy kis betekintést a magyar futballba.

Koeman, aki játékosként két 1-0-s győzelem részese volt Budapesten, saját együtteséről úgy vélekedett, jól zárták az első két fordulót.

„Védekezésben jól zártunk, de remek volt az átváltás védekezésből támadásba is. Nyomatékosítottuk a játékosokban, hogy ezt folytassák és ugyanúgy nagy energiával lépjenek pályára. Sok pozícióban nagy a verseny, ennek is köszönhető, hogy emelkedik a játékunk színvonala” – fejtette ki Koeman a sikerek titkát.

Denzel Dumfries arról beszélt, hogy a Puskás Arénáról rossz emléke van, mivel 2021-ben az Oranje kikapott az Eb nyolcaddöntőjében, de hozzátette, hogy akkor más ellenféllel, a csehekkel találkoztak. Az Internazionale szerződéshosszabbítás előtt álló jobb oldali védője kifejtette, a nyári kontinensviadal után később csatlakozott be a munkába a klubjánál, ezért játszott kevesebbet az idény elején, de most már több lehetőséget kap.

A telt házas Puskás Arénában a svájci Lukas Fähndrich sípjelére pénteken 20.45-kor kezdődik a találkozó, melyet a magyarok egy ponttal a sereghajtó pozícióból várnak.