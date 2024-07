Kocsmai verekedéssé fajult a barátságos meccs

A West Bromwich Albion-Mallorca találkozón a 40. percig minden viszonylagos rendben zajlott.

Ekkor a Samu Costa szerelte talán a kelleténél egy kicsit keményebben Jayson Molumbyt, aki ezt zokon vette.

A két csapat játékosaink és a játékvezetőnek komoly munkájába telt szétválasztani a két bunyóst, akik utána a zuhanyzóban gondolhatták át a történteket.

Egyébként a találkozó többi része viszonylag békésen telt. A West Brom pedig 1-0-re elvesztte a mérkőzést.

Jayson Molumby just punched his opponent on the pitch… 😭😭😭pic.twitter.com/8ktwQg7knE

— IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) July 27, 2024