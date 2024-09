Klubot vásárolna a Liverpool klasszisa

Nem ez lenne az első eset, hogy érdekeltséget vásárol egy sportcsapatban.

Trent Alexander-Arnold korát meghazudtoló módon gondol a jövőjére. A Liverpool 25 esztendős szélső védője erős érdeklődés mutat a Ligue 1-ben szereplő FC Nantes megvásárlása iránt – írja a pénteki L’Equipe. Az angol válogatott játékos édesapja, Michael Arnold – aki egyben fia menedzsere is – tagja egy londoni befektetői csoportnak, amelynek a francia piacon vannak érdekeltségei. Nem ez lenne az első, hogy Alexander-Arnold befektetőként száll be a sportba, jelenleg is kisebbségi tulajdonosa a francia Forma-1-es csapatnak, az Alpine-nak, melyet az Otro Capitalen keresztül vásárolt.

A L’Equipe úgy tudja, a Liverpool szélsője érdeklődött az AS Saint-Étienne és a Le Havre iránt is. A Nantes-ot, amely nyolcszoros francia bajnok, Waldemar Kita birtokolja, és jelenleg nem túl népszerű a Kanárik szurkolói között. 2007-ben vásárolta meg a klubot és hírek szerint belefáradt az örökös pénzügyi nehézségekbe és az új stadion megépítése sem jött össze, így lehet eladná a csapatot.

A francia lap információi szerint Waldemar Kita már találkozott Arnoldékkal videóhívás keretein belül, majd személyesen Genfben is egyeztettek az elmúlt napokban. A klub adás-vétele 100 millió euró körül lenne, egyéb záradékokkal és pluszokkal együtt pedig 140 millió.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Trent Alexander Arnold wants to buy FC Nantes and have submitted a bid to purchase the club. Bid is worth up to €140m.

Though an English investment fund managed by his father, Trent wants to become the owner of FC Nantes.

[@lequipe] pic.twitter.com/rY1NgftN4k

— Transfer Sector (@TransferSector) September 20, 2024