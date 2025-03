Klopp elárulta, hogy mely PL-sztárokat hívta volna Dortmundba

Jürgen Klopp rengeteg világszínvonalú játékost igazolt a Liverpoolhoz, de két klasszist különösen sajnál, hogy nem szerződtette őket.

A Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp nem habozott, amikor megnevezte azt a két Premier League-játékost, akit soha nem igazolt le karrierje során.

Klopp tavaly nyáron távozott a Vörösök éléről, miután közel kilenc évet töltött a klub irányításában.

A német menedzser Premier League és Bajnokok Ligája címet nyert a Liverpoollal. Mellette pedig megújította a csapatot a vegyes eredményekkel tarkított évek után.

Olyan játékosokat szerződtetett, mint Alisson, Mohamed Salah és Virgil van Dijk, akik továbbra is kulcsfontosságú szereplők a Liverpoolnál. Miközben olyan fiatalokat nevelt ki, mint Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold és Conor Bradley a klub utánpótlásrendszeréből.

Az utolsó szezonjában a Liverpool négy új középpályást igazolt: Wataru Endót, Szoboszlai Dominikot, Alexis Mac Allistert és Ryan Gravenberchet, hogy felfrissítse a csapat idősödő középpályáját.

Mielőtt a Liverpoolhoz érkezett volna, Klopp – aki jelenleg a Red Bull globális futballigazgatója – hét évet töltött a Borussia Dortmundnál. Ott pedig az együttest egy középcsapatból rendszeres bajnoki és nemzetközi címekre aspiráló alakulattá alakította.

Olyan játékosokat hozott, mint Robert Lewandowski, Marco Reus, Mats Hummels és Pierre-Emerick Aubameyang, akik mind jelentős szerepet játszottak a klub felemelkedésében.

🧐 Jurgen Klopp opens up on regrets over Sadio Mane & Kevin De Bruyne… 🤔 #GSAVideo pic.twitter.com/2kYyH8uk2n

— GOAL South Africa (@GOALcomSA) March 7, 2025