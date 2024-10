Klopp az „őrangyala volt”, Slot irányítása alatt terhet érez a vállán

Meglátása szerint nem kapja meg a megfelelő mennyiségű lehetőséget a holland vezetőedzőnél.

Darwin Núnez úgy érzi, elvesztette őrangyalát Jürgen Klopp távozásával. Az uruguayi támadó erről az ‘El País’-nak beszélt. A 25 esztendős csatár elárulta, hogy a német edző volt, aki kérte Núnezt, hogy igazoljon a Liverpoolba 2022-ben. Jürgen Klopp sok szerepet szánt a támadónak, azonban az első szezonja nem hozta azt, amit vártak tőle, az előző idényben pedig sok kapufa és kihagyott ziccer miatt bőven volt balszerencséje is. Többször került a szurkolói kritikák össztűzébe, nyáron arról is pletykáltak, hogy elhagyná a csapatot, de egyelőre maradt a Vörösöknél. Arne Slotnál eddig ebben a szezonban csereembernek számít, 4 bajnokin csupán 1 gólja van.

🚨| In Uruguay, they feel that Darwin Nunez has not been given a fair chance by Arne Slot. [@elpaisuy] pic.twitter.com/N3cp9y4vFc

