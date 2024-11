Kiwior januárban elhagyhatja Észak-Londont

Előfordulhat, hogy az Arsenal hátvédje, Jakub Kiwior a téli átigazolási időszak során távozik. Legalábbis a klub hajlandó meghallgatni a lengyelért tett ajánlatokat.

Jakub Kiwior 2023 januárjában érkezett az Arsenal csapatához, 20 millió fontos összegért hátrahagyva a Speziát. Azonban a lengyel játékos londoni karrierje az idei szezonban mindennek nevezhető, csak sikersztorinak nem. Hiába játszott ugyanis az előző másfél szezon során jelentős perceket, az idei idényben mindössze 321 játékpercet kapott. Kezdőként pedig kizárólag a Ligakupában, a Preston és a Bolton ellen vették őt számításba.

