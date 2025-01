Kiütés a görögök ellen – döntőt játszhat a magyar pólóválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 20-10-re legyőzte a görög csapatot a Bukarestben zajló világkupa-selejtező szombati elődöntőjében.

A találkozó elején a felek kizárólag létszámfölényes helyzetekből tudtak helyzeteket kialakítani, a görögök és a magyarok is így szerezték első két góljukat. A sormintát Tátrai törte meg egy remek átlövéssel, amire gyorsan érkezett a görög válasz. Nagy Ádám a falból húzott be egy jól megjátszott fórt, Vigvári Vendel pedig távolról talált be, így először kettő lett a különbség (5-3).

A folytatásban a rivális klasszis centereinek köszönhetően főként az általuk kihasznált előnyökből tudott csak veszélyes lenni, ezzel szemben a magyarok támadásban sokféleképpen képesek voltak összezavarni ellenfelüket, így két perccel a nagyszünet előtt már 9-5 volt az állás. Arról, hogy megmaradjon ez a különbség, Ekler Zsombor és Kovács Péter gondoskodott, előbbi lövését a center tökéletesen takarta, a labda így becsorgott a görögök kapusának keze alatt nem sokkal a negyed vége előtt.

A harmadik negyed elején két gyors góllal tovább növelte előnyét a magyar válogatott, a görögöket csak a kapufák óvták meg attól, hogy ne dőljön már el végérvényesen a meccs ebben a periódusban (14-8).

A záró játékrész elején Vigvári Vendel és Tátrai Dávid gyorsan lezárta a legfontosabb kérdést, innen már teljesen hitehagyottá vált a görög csapat, a magyarok pedig a végére fölényessé tették a sikerüket.

Varga Zsolt együttese, amely már a négy közé jutással biztosította helyét a sorozat nyolccsapatos szuperdöntőjében, a vasárnap 18 órakor kezdődő fináléban a Montenegró-Spanyolország összecsapás győztesével találkozik.

A sorozat végjátékát áprilisban Kotorban rendezik.

Eredmény, elődöntő:

Magyarország-Görögország 20-10 (5-3, 5-3, 4-2, 6-2)

a magyar csapat gólszerzői: Ekler, Vigvári Ve., Manhercz, Tátrai 3-3, Nagy Ád., Burián, Nagy Ák. 2-2, Angyal, Varga Vi. 1-1