Kitudódott Endrick mezszáma

A Palmeirastól érkező brazil ifjoncot szombaton mutatják be a Királyi Gárdánál.

A Diario AS információja szerint idő előtt nyilvánosságra hozták Endrick mezszámát. A még mindig szemtelenül fiatal támadó a korábbi megállapodás alapján csatlakozik a Real Madridhoz, és szombaton be is mutatják az új csapatában.

Endrick a FIFA szabályzata alapján csak 18. életéve betöltése után lehetett hivatalosan a Real Madrid játékosa. A brazil születésnapja július 21-én volt, így emiatt a regula miatt nem jelenthették be azon a héten, amikor Mbappét. Szombaton viszont erre is sort kerítenek.

A sajtóértesülés szerint Endrick a 16-os mezszámot választotta a Bajnokok Ligája címvédőjénél. Ez a szám azért fontos a támadó életében, hiszen a 16-os mezt viselte, amikor 2022-ben debütált a Palmeirasban.

A 2025/26-os szezonban viszont – már, ha kiérdemli persze – övé lehet a jelenleg Mbappé által viselt 9-es mez, Luka Modric vélhető távozásával a francia minden bizonnyal váltani fog a horvát által birtokolt tízesre.