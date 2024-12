Kitört a Barca-játékos foga

Dani Olmo szó szerint foggal-körömmel küzdött a Betis elleni mérkőzésen.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Barcelona habár kétszer is vezetett, végül drámai végjátékban 2-2-es döntetlent játszott a Real Betis vendégeként. A mérkőzés során a katalánok középpályása, Dani Olmo kitörte az egyik fogát, amit később meg is talált a küzdőtéren.

❗️Dani Olmo lost a tooth during today’s game vs. Real Betis… He later found it on the grass.

— @sport pic.twitter.com/IXuy5zwbpO

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 7, 2024