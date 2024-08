Kiszeretett a labdarúgásból a korábbi PL-bajnok

Danny Drinkwater kulcsszerepet vállalt a Leicester City 2016-os bajnoki címében, a Kékekhez igazolás után azonban karrierje hanyatlásba kezdett.

A korábbi angol válogatott középpályás 2023. októberében jelentette be visszavonulását, miután akkor már egy éve csapat nélkül volt. Júliusban visszatért a közösségi médiában, viszont nem úgy, ahogyan azt várták tőle, hiszen egy építkezésről jelentkezett be. De hogyan is került ebbe a helyzetbe a korábbi Premier League-bajnok?

A Rókákkal megnyert bajnoki cím után a Chelsea N’Golo Kanté mellett szerette volna soraiban tudni Drinkwatert is, az angol viszont inkább maradt a következő szezonra. A 12. hely és a BL-negyeddöntős idény után a londoni Kékek újra érdeklődtek, és Antonio Conte hívó szavára az angol igent mondott, így az átigazolási időszak utolsó napján létrejöhetett a transzfer.

A fővárosi kaland azonban nem úgy indult, ahogyan azt eltervezte.

Hetekkel átigazolása után Drinkwater megsérült, és csak októberben mutatkozhatott be tétmeccsen. Ennek ellenére Gareth Southgate behívta a válogatottba, a játékos viszont elutasította a felkérést.

Többen egyetértettek a középpályással, de volt olyan, aki szerint soha többet nem kellett volna meghívni őt a Háromoroszlánosok keretébe.

A 2017/18-as szezonban már több lehetőséget kapott, 22 mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett a Chelsea-ben. Tavasszal ismét megsérült, és Maurizio Sarri nyári érkezése (vagy inkább Conte távozása) sem tett jót a játékperceinek.

Az olasz tréner szerint Drinkwater nem illett a játékrendszerébe, de állítása szerint ezt közölte is a játékossal, akinek elmondta, talán jobb, ha új csapat után néz.

Az angol szerint viszont nem teljesen így történt, hiszen Sarri egy órával az átigazolási ablak bezárta előtt beszélt csak vele.

Egy órát adott, hogy csapatot találjak. Voltak ajánlataim, de annyira ideges voltam, hogy nem akartam tárgyalni senkivel. A fiam miatt maradtunk januárig, de nem javult a helyzet és nem találtunk új klubot – mondta.

A középpályás amikor rájött, hogy nem tudja beverekedni magát a Chelsea kezdőjébe, máshogy tekintett a labdarúgásra.

„Onnantól már csak egy munka volt, ami elvette a szabadidőmet. Kiszerettem a labdarúgásból. Teljesen kicsinált a helyzet. Egész évben próbáltam megbékélni vele, de nagyon nehéz volt” – tette hozzá.

2019-ben a Chelsea végre elengedte Drinkwatert kölcsönben a Burnley-hez, de még előtte megjelentek a problémák a pályán kívül is.

Előbb áprilisban gyorshajtás miatt bevonták a jogosítványát 20 hónapra, az incidens után a játékos nem akart mentegetőzni, de a következőket mondta:

„Nem fogok a Chelsea-vel takarózni. Nem voltam a legjobb mentális állapotban. A nagyszüleimet és a kutyámat is elveszítettem, amit nehezen viseltem, de amit csináltam arra nincs kifogás. Nevetségesen viselkedtem” – vélekedett akkor.

Szeptembert írtunk, amikor a labdarúgó már Burnley játékosként egy manchesteri nightklubban részegen összeszólalkozott egy csoporttal, ami után csúnyán helybenhagyták.

Drinkwater feje, válla és karjai kapták a legtöbbet, de a bokaszalagja is sérült.

Sean Dyche, a játékos akkori edzője kiállt mellette, de hat hónap alatt így is csak kétszer lépett pályára, amit újabb kölcsön követett.

Az útja birminghambe vezetett, azonban az Aston Villában is utolérte a baj.

Az egyik edzésen megfejelte Jotát, amiért két hétre eltiltották. Négy meccsen lépett pályára, majd jött egy török kiruccanás Kasimpasába, végül a Readingnél is szerencsét próbált kölcsönben, mielőtt 2022-ben lejárt a szerződése a Chelsea-vel és szabadügynök lett.

Drinkwater így gondolt vissza a londoni Kékeknél töltött év lezárultára.

„Megkönnyebbültem, mert ez a helyzet egyik félnek sem tett jót. Hogy úgy érzem, elpocsékoltam-e öt évet a pályafutásomból? Természetesen igen. Számos „mi lett volna, ha” gondolat jár a fejemben” – mondta az angol.

Ha nem sérülök meg, ha maradok a Leicesternél, vagy, ha kicsit jobban bánnak velem a Chelsea-nél. Ki tudja? Ne gondolja senki, hogy a mai napig nem bánom azt, ahogyan alakultak a dolgok – tette hozzá.

Hiába a szerződése lejárta, a londoni klub állást ajánlott neki, amit ő azonban visszautasított, és vállalkozásba kezdett.

„Fura volt. Előbb elküldtek, majd munkát ajánlottak. Kicsit úgy éreztem kompenzálni akarnak” – gondolt vissza a SPORTBible-nek adott interjújában.

A cégei egyaránt csődöt jelentettek (az egyik étterme 2, a másik több, mint egy millió fontos tartozást halmozott fel), így építkezéseken kezdett el dolgozni.

A labdarúgásra így emlékezik.

„Rengeteget kaptam a futballtól. Igen, voltak szörnyű éveim is, de több volt a jó. Megvehettem a szüleimnek az álomotthonukat, és gondoskodni tudtam a családomról, tehát nem fogom azt mondani, hogy egy szemét volt az egész. Gyerekkori álmom volt, hogy labdarúgó legyek, hiába volt nehéz az utolsó három év, nem fogok panaszkodni”.

„Tudom, hogy a Chelsea-be igazolásom nem úgy sült el, ahogy mindenki remélte. Én is követtem el hibákat, de nehéz, ha nem játszol, és így is fizetnek érte. A pénz nem old meg mindent. Nem vágyom senki sajnálatára, de az embereknek meg kell értenie: attól, hogy valaki sok pénzt keres, még nem tökéletes minden” – vélekedett.

Drinkwater nagyon élvezi az építkezéseket. Kérdés, hogy ez csak egy újabb üzleti fellángolás-e, vagy tényleg új hivatást talált a korábbi PL-bajnok.