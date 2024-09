Kis híján Suárez nyomdokaiba lépett a harmadosztályú támadó

Az élesszeműek érdekes jelenetet figyelhettek meg a Birmingham - Wrexham League One-mérkőzés végjátékában.

A listavezető, friss feljutó Wrexham FC látogatott hétfő este a Birmingham otthonába, hogy megmérkőzzenek a veretlenek meccsén az angol harmadosztályban.

Hiába vezetett a harmadik percben a walesi együttes, Chris Davies csapata fordított, és az 59. percben már 3-1-re vezetett a City.

Kétgólos hátrányban a hollywoodi tulajdonú vendég csapat egyik legnagyobb sztárja, Paul Mullin úgy döntött, sajátos módon reagál az Alec Cochrane-nel való ütközésre és megpróbálta megharapni a hazaiak védőjének vádliját.

PAUL MULLIN WENT TO BITE HIM?!🤯

He definitely remembered there were cameras…😳 #bcfc #wxmafc pic.twitter.com/K0YA4yKb0G

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 16, 2024