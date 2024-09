Kirúgást kaphat karácsonyi ajándéknak a United menedzsere

A legújabb „bennfentes” információk szerint a szenteste lesz a fordulópont Erik ten Hag számára. Ha addig nem javul a csapata formája, akkor tényleg menesztik a United-től.

A mondás szerint: „akinek halálhírét terjesztik, az sokáig fog élni.”

Ha ez az edzőmenesztésekre is igaz, akkor Erik ten Hag hosszú karriert fut még be a Manchester United menedzsereként. Hiszen a tavasszal szinte másról sem szóltak a hírek, mint hogy kirúgják. A pletykák pedig ősszel is folytatódtak.

Ehhez képest a nyáron megerősítették a pozíciójában, sőt egy jelentős pénzösszeget is kapott játékosok vásárlásra.

A nagy racionalizálás jegyében azonban egészen biztos, hogy ha nem lesz eredmény, akkor elfogy vele szemben a türelem.

Az utolsó határidő pedig december vége. Hogyha addig nem lesznek érdemi eredményei a munkájának, akkor biztosan megválnak tőle.

Sir Jim Ratcliffe a United résztulajdonosát ugyanis nem nyűgözi le sem a csapat formája, sem a játéka. A határidőt pedig személyesen közölte már a menedzserrel.

Az elvárás az, hogy a United december elején legyen a legjobb négyben, mindezt úgy, hogy közben dobogó esélyes maradjon. Illetve minden sorozatban álljon még a csapat abban az időszakban.

Kiderül majd, hogy mindezt meg tudja-e ugrani a menedzser. Mert ha nem, akkor úgy tűnik, hogy tényleg véget ér a ten Hag korszak Manchester vörös felén.