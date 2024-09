Kínos vereséggel lett oda a Barcelona veretlensége

A gránátvörös-kékek simán kikaptak szombaton este az Osasuna ellen idegenben. A Barca már a félidőben két gólos hátrányban volt, ami megmaradt a meccs végére is.

Hansi Flick kezdőjében ezúttal nem volt ott sem Yamal, sem Raphinha. Ők csereként álltak be a második félidő közepén. Bár addigra már vesztett pozícióban volt a csapatuk.

Az Osasuna ugyanis már az első félidő közepére stabil előny épített ki. A Barca hátsó alakzata nem igazán mutatta a stabilitás jegyeit. Előbb Budimir, majd Zaragoza szerzett gólt.

A fordulás után viszont Pau Victor viszonylag gyorsan szépített, így a listavezető drukkerei joggal bízhattak a fordulatban. De az a lehengerlő támadójáték ami az eddigi fordulókban jellemezte a Barcelonát szintén nem volt sehol.

Így nemhogy az egyenlítés nem jött össze, hanem ismét nőtt a különbség. A Sergi Dominguez szabálytalanságáért megítélt büntetőt Budimir belőtte.

De itt még nem volt vége, hiszen a 85. percben Abel Bretones belőtte az Osasuna negyedik gólját.

A Barcelona kapuját ezúttal is Inaki Pena védte Marc-Andre ter Stegen súlyos sérülése után. A kispadon pedig harmadik számú hálóőrként ott ült Yaakobishvili Áron, aki pénteken végigjátszotta a klub második csapatának gól nélküli döntetlenre végződött meccsét a harmadosztályban a Tarazona otthonában.

La Liga, 8. forduló:

Osasuna-FC Barcelona 4-2 (2-0)

Getafe-Alavés 2-0 (1-0)

Rayo Vallecano-Leganés 1-1 (1-0)

Real Sociedad-Valencia 3-0 (1-0)

Real Valladolid-Real Mallorca 1-2 (0-0)

vasárnap játsszák:

Celta Vigo-Girona 14.00

Athletic Bilbao-Sevilla 16.15

Real Betis-Espanyol 18.30

Atlético Madrid-Real Madrid 21.00

hétfőn játsszák:

Villarreal-Las Palmas 21.00

Pau Victor GOAL!

Victor shoots as he sees the GK a bit non concentrated and unbalanced scoring the goal eventually. pic.twitter.com/Wz1eqaMGKn

— Jeruel Richard (Okem) (@JeruelRichard) September 28, 2024