A mongol Premier League-ben szereplő Tuv Azarganuud szezonbéli összes eddigi meccsét elveszítette. A gárda horribilis különbségű vereségekbe szaladt bele.

Az előző szezonban még minden rózsás volt a tövi együttesnél. A bajnokság 2023/24-es kiírásában stabil középcsapat volt az Azarganuud és az ötödik helyen végzett. 27 mérkőzésen 45 pontot szereztek, 72 rúgott és 47 kapott gól mellett.

A gondok az offszezonban kezdődtek, amikor hét játékos is távozott az együttestől, köztük Tumenjargal Tsedenbal, aki 22 találatával a honi pontvadászat harmadik legeredményesebb játékosa volt.

A transfermarkt.com szerint jelenleg 11 játékosuk van (melyből kettő kapus). A mezőnyjátékosok egyike pedig egy 18 éves kölcsönjátékos, a keret magja pedig már bőven pályafutása zenitén túl jár.

Is this the worst start to a season in history? 😳

Tuv Azarganuud, from the Mongolian 🇲🇳 Premier League, have scored only 2 goals and conceded 111 in 9 games. 😬 pic.twitter.com/ICePxzAI8y

— 433 (@433) October 22, 2024