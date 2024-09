Kilakoltathatják Fabregast és családját

A Como vezetőedzője, Cesc Fabregas kellemetlen vitába keveredett egy svájci városában bérelt lakásával kapcsolatban.

A spanyol tréner egy festői szépségű svájci városban, Bissone-ban él, amely körülbelül 40 perces autóútra található Comótól. A látszólag egyszerre idilli és praktikus lakhatás veszélybe került.

Az olasz LiberaTV szerint Fabregast bíróság elé citálta a bérbeadó, mert 34 000 svájci frankkal tartozik lakbér és számlák formájában.

