Kikosarazta a Realt a szupertehetség – a Barcelona is akarja

A Dinamo Zagreb és a horvát válogatott feltörekvő középpályás-talentuma, Martin Baturina nemet mondott a Királyi Gárda hívószavára, állítja a német transzferguru.

Patrick Berger, a Sky munkatársa hétfő este jelentette, hogy a 21 éves fiatal játékos elutasította a Real Madrid ajánlatát, mely a hírek szerint öt évre szólt volna, viszont ebből Baturinának két évet kölcsönben kellett volna töltenie Spanyolországon belül.

A horvátnak viszont komolyabb céljai vannak, hiszen ő már a következő szezontól kezdő akar lenni egy európai topcsapatban.

⚪️ Sky Info: Kroatiens Top-Talent Martin Baturina (21/🇭🇷) hat ein Angebot von Real Madrid abgelehnt! Die Spanier lockten mit einem Fünfjahresvertrag, der Plan der Königlichen sah aber auch vor, Baturina zunächst für zwei Jahre innerhalb Spaniens zu verleihen. #Madridistas 🇪🇸… pic.twitter.com/5juUXZax0O — Patrick Berger (@berger_pj) November 11, 2024

Nem csak a tizenötszörös BL-győztes akarja a jelenkori horvát labdarúgás egyik legnagyobb ígéretét, hiszen Berger szerint a Barcelona, az Atlético Madrid és a Manchester United is közelről monitorozza helyzetét.

Baturina árát nagyjából 20-25 millió euró körül lőtték be, viszont ha továbbra is így folytatja az idényt, ez az összeg jóval feljebb is kúszhat.

A szezonban 17 mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólt és hét asszisztot jegyzett, ebből 1+2-t a Bajnokok Ligájában, ahol a zágrábi gárda kisebb meglepetésre remekül teljesít és négy meccs után hét ponttal áll az alapszakasz féltávjánál.

A 21 éves középpályás az Európa-bajnokságon is bemutatkozhatott, az albánok elleni csoportmeccsen hét percet kapott. Az őszi Nemzetek Ligájában három találkozón egy gólja és egy gólpassza van, a lengyelekkel vívott szenzációs, 3-3-as meccsről.