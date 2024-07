Kikerült a kétszeres NBA-bajnok kosaras az amerikai olimpiai keretből

Kawhi Leonard kikerült a párizsi olimpiára címvédőként készülő amerikai kosárlabda-válogatott keretéből.

„Az elmúlt hetekben volt néhány erős edzés Las Vegasban, és Leonard hiába érezte úgy, készen áll a versenyre, tiszteletben tartja, hogy a szövetség és a klubja szerint az szolgálja leginkább az érdekét, ha a nyár hátralévő részét a következő szezonra való felkészüléssel tölti a párizsi olimpia helyett” – olvasható a tengerentúli sportági szövetség szerdai közleményében.

An update on Kawhi Leonard from the USA Basketball Men’s National Team. pic.twitter.com/84TjYpc90i

— USA Basketball (@usabasketball) July 10, 2024