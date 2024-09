Kihagyta legjobb játékosát Ekl-keretéből a Chelsea

A londoniak többek között Cole Palmer nélkül vágnak neki a hatmérkőzéses alapszakasznak a harmadik európai kupasorozatban.

Enzo Maresca kihagyta a csapat Európai konferencia-liga keretéből az Eb-n és klubcsapatában is szenzációs formának örvendő Palmert, valamint Wesley Fofanát és Romeo Laviát is.

🚨🔵 Chelsea confirm squad for next stage of Conference League.

⚠️ Wesley Fofana, Cole Palmer and also Romeo Lavia have been left out.

Decision taken due to load management as Chelsea season could go on until July 2025 with Club’s World Cup too. pic.twitter.com/WmNlx6DynI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024