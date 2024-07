Kihagyja a 100 métert, csak 200-on fut Shericka Jackson

A Gyulai Memorialon megsérült jamaicai Shericka Jackson csak 200 méteres síkfutásban áll rajthoz a párizsi olimpián.

A 30 éves sprinter a július 9-i székesfehérvári versenyen húzta meg a combhajlítóját, s mivel „szeretne vigyázni a testére”, úgy döntött, csak a hosszabbik vágtaszámot vállalja a francia fővárosban.

„A sérülésem miatt bölcsebb, ha csak egy számban futok. Az elmúlt három évben mindkét távon versenyeztem, de most csak a 200-ra fókuszálok” – jelentette ki szerdán Jackson, aki a júniusi jamaicai válogatón 10.84 másodpercet futott százon.

UPDATE: Shericka Jackson speaks before the start of the Paris Olympics 🇯🇲

On whether people can expect a world record in the 200 meters:

“With all honesty, I don’t think there’s a world record coming.”

On what happened at the meet in Székesfehérvár, where she pulled up before… pic.twitter.com/vSWgWqoPoQ

— CITIUS MAG (@CitiusMag) July 31, 2024