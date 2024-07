Kiesett Gauff

Coco Gauff meglepetésre vasárnap kiesett a wimbledoni teniszbajnokság nyolcaddöntőjében.

Az első játszma derekán ugyan a másodikként rangsorolt amerikai játékos tudott először brékelni, de a 19. helyen kiemelt honfitársa, Emma Navarro azonnal válaszolni tudott fogadóként. Az első felvonás legvégén pedig ismét elvette ellenfele adogatását, így szettelőnybe került.

Emma Navarro wins the all American matchup on Centre Court 🫨

The No.19 seed defeats No.2 seed Coco Gauff in straight sets to move through into the quarter-finals 👊#Wimbledon pic.twitter.com/GlLznb6ywC

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2024