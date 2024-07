Kiesett az utolsó magyar is egyesben, Stollárék párosa elődöntős Budapesten

Bondár Anna kiesett a nyolcaddöntőben a 232 ezer euró összdíjazású, budapesti salakpályás női tenisztornán, ahol már csak párosban van versenyben magyar játékos.

A világranglistán elfoglalt 98. helyével a legjobb magyarnak számító Bondár csütörtökön a 166. helyezett német Ella Seidellel csapott össze, pályafutása során először. A selejtezőből érkezett ellenfél 19 évesen még nem rendelkezett komolyabb nemzetközi eredménnyel, legjobb pozíciója a 146. volt.

A korábbiakhoz hasonlóan az Asbóth József Stadion zárómérkőzésére is rekkenő hőségben került sor, a nézők igyekeztek az árnyékos helyeket elfoglalni. A Hajdúszoboszló SE sportolója gyorsan 3:0-ra elhúzott, de néhány hiba következtében hamburgi riválisa hamar utolérte őt. A 27 éves magyar 5:5-nél ismét elvesztette az adogatását, Seidel pedig egy óra elteltével kiszerválta a szettet.

A folytatásban az ellenfél 2:1-nél már játszma- és brékelőnyben volt, de Bondár fokozatosan átvette az irányítást, és 5:3-ra fordított. A szettet azonban nem sikerült lezárnia adogatóként, és Seidel két brék után kiszerválta a második felvonást, ezzel a meccset is. A találkozó 1 óra 59 percig tartott.

Stollár Fanny és a lengyel Katarzyna Piter duója bejutott az elődöntőbe párosban a 232 ezer euró összdíjazású, budapesti salakpályás női tenisztornán.

Stollárék remekül kezdtek csütörtökön a Római Teniszakadémián, ugyanis két brékkel hamar 4:0-s előnyre tettek szert az orosz Amina Ansba és brit Emily Appleton ellen, s bár a folytatásban egyszer ők is elvesztették az adogatójátékukat, 30 percnyi játék után így is megnyerték az első játszmát. A második felvonást is fogadóként megnyert játékkal nyitotta a magyar, lengyel kettős, ezt az előnyét pedig végigvitte a szettben, így 75 perces meccsen diadalmaskodott.

Stollár és partnere továbbjutásával már biztos, hogy lesz magyar döntős a tornán, mivel a legjobb négy között Babos Tímeával és ausztrál játékostársával, Ellen Perezzel találkoznak.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Ella Seidel (német)-Bondár Anna 7:5, 7:5

Korábban:

Páros, negyeddöntő:

Katarzyna Piter, Stollár Fanny (lengyel, magyar)-Amina Ansba, Emily Appleton (orosz, brit) 6:3, 6:4

MTI