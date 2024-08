Kié lesz a PL-aranycipő? – A korábbi gólvágó érdekes tippet hozott

Shearer szerint nem Haaland, vagy az előző szezonban remeklő Watkins lesz a bajnokság gólkirálya. A Newcastle legendája kicsit hazabeszélt tippjével.

Minden évben elmondható, hogy rendre kiváló képességű labdarúgók futballoznak az Angol első osztályú labdarúgó-bajokságban, vagyis a Premier League-ben.

A norvég már debütáló idényében 36 találattal megdöntötte a gólrekordot, az előző szezonban pedig 27 góllal ismét övé lett az elismerés.

Very honoured to win the Golden boot award again! 👟🤩 Thank you for your endless support 🙌🏻 pic.twitter.com/qzBcM0rRCs

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 20, 2024