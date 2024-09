Kiderültek Pochettino szerződésének részletei

Jóval korábban hallani lehetett már a megállapodásról, de csak kedden jelentették be a korábbi Chelsea-tréner érkezését az amerikai válogatottnál.

Introducing… #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) September 10, 2024

Mauricio Pochettino kétéves kontraktust írt alá az Amerikai Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának élén. A londoni Kékektől júniusban közös megegyezéssel távozó argentin szakember kapta a feladatot, hogy felkészítse és sikerre vezesse a jenkiket a Mexikóval és Kanadával osztott rendezésű „hazai” 2026-os világbajnokságon.

Az ESPN szerint évi 5,4 millió eurós bérével a legjobban fizetett szövetségi kapitány lett az amerikai labdarúgás történetében.

Fizetését két milliárdos vállalkozó is támogatja. Egyikük a Citadel LLC. alapítója és vezérigazgatója, Kenneth C. Griffin, de az USMNT több kereskedelmi partnere is hozzájárul az edző penzumához.

Pochettinot a szövetségi kapitányok bérlistáján csak a 2023 óta a szaúdiaknál dolgozó Roberto Mancini előzi meg.

‘Poch’ korábban a Tottenham és a PSG csapatait is irányította, előbbivel BL-döntőig jutott, a francia fővárosi együttessel pedig bajnokságot, kupát és szuperkupát nyert.