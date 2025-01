Kiderült Vinícius eltiltásának mértéke, de a Szuperkupán pályára léphet

A Királyi Gárda már jelezte, fellebbez a döntés ellen.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk Vinícius Júnior roppant csúnya és sportszerűtlen megmozdulás miatt kapott piros lapot a Valencia elleni bajnokin. A brazil támadó egy dulakodás során erőszakosan meglökte az ellenfél kapusát, Stole Dimitrievskit, amiért azonnal kiállította őt a játékvezető. A Barcelona korábbi igazgatója Toni Freixa sportjogi alapokra hivatkozva úgy fogalmazott, szerinte legalább HAT meccsre kellene elmeszelni Vinícius Júniort.

🚨🚫 OFFICIAL: Vinicius Jr has been suspended for the next two games in La Liga.

He will be able to play Spanish Super Cup this week, then out against Las Palmas and Valladolid. pic.twitter.com/rU3ugP8FRP

