Kiderült, ki a legesélyesebb az angol kapitányi posztra

Több név is van a kalapban, közülük kerülhet ki Gareth Southgate utódja.

Gareth Southgate nyári búcsúját követően Lee Carsely irányítja átmenetileg az angol labdarúgó-válogatottat. A korábban az utánpótlás csapatoknál dolgozó szakember elszenvedte első vereségét a Háromoroszlánosok élén, miután Anglia kikapott 2-1-re Görögországtól. Az FA nyilván keresi a hosszú távú megoldást a szövetségi kapitányi posztra, de nem akartak elhamarkodott döntést hozni, ezért bízták meg átmenetileg Carsley. Arra pedig egyre több jel mutat, hogy nem ő lesz a hosszú távú megoldás.

🚨👨‍🏫 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Thomas Tuchel is negotiating for the position as manager of England, reports @cfbayern. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 pic.twitter.com/Jpxnu0qOZn — EuroFoot (@eurofootcom) October 11, 2024

A L’Équipe információi szerint Thomas Tuchel az első számú jelölt, aki az előző szezonban a Bayern Münchent irányította. Az angol szövetség annak a lehetőségét is fontolgatja, hogy az idény végén a Manchester Citytől felteheteően távozó Pep Guardiolát megpróbálja leültetni a Háromoroszlánosok kispadjára. Ugyanakkor a spanyol tréner még sosem dolgozott válogatottnál és nem is nagyon adott hangot annak, hogy előbb-utóbb szeretné kipróbálni magát ilyen kihívásban is.

Az FA-nél Graham Potter neve is felmerült, aki legutóbb még a Chelsea-t irányította, előtte pedig a Brightonnal ért el szép sikereket, de Eddie Howe, a Newcastle-t jelenleg vezető edző sem kizárt a posztra.