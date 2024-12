Kiderült, hol nézhetjük majd a klubvilágbajnokság mérkőzéseit

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség bejelentése alapján a világ egyik leghíresebb sport streamingszolgáltatója, a DAZN közvetíti majd világszerte a 2025-ös klubvb összes mérkőzését.

Az információt Gianni Infantino, a FIFA elnöke erősítette meg, de azóta a szövetség hivatalos felületein is posztolták a hírt.

⚽ DAZN x FIFA Club World Cup ⚽

We are thrilled to announce that #DAZN will be the exclusive global broadcaster of the @FIFAcom Club World Cup 2025™. Football fans around the world will be able to stream every match live on #DAZN for free!

Coverage will kick off on Thursday,… pic.twitter.com/ON5CrsGY81

— DAZN Sport (@DAZN_Sport) December 4, 2024