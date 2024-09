Kiderült, hogy ki helyettesíti Nadalt a berlini Laver-kupán

Rafael Nadal a közösségi médiában robbantotta a hírt, miszerint "nem áll készen arra, hogy az idei berlini Laver-kupán versenyezzen" és emiatt visszalép a tenisz legendájáról elnevezett versenytől.

A verseny szervezői egyből jelezték, hogy nem sokára befogják jelenteni, hogy ki ugrik be a 22-szeres Grand Slam-bajnok helyére Berlinben.

Most már hivatalos, hogy Grigor Dimitrov lesz az, aki az utolsó pillanatban beugrik Nadal helyére a 2024-es Laver Kupán.

A bolgár már korábban is részt vett már ezen az eseményen, és egy karizmatikus játékos, aki nagyon népszerű a szurkolók körében, így tökéletesen illik erre a versenyre.

Dimitrov tehát tovább erősíti majd az európai csapatot, akik előzetesen egyértelmű favoritnak tűnnek.

Grigor Dimitrov will represent Team Europe in Berlin at Laver Cup 2024. Dimitrov replaces Rafael Nadal, who has withdrawn from this year’s competition. pic.twitter.com/Q7o3MrsdPU

— Laver Cup (@LaverCup) September 13, 2024