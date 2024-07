Kiderült, hogy hol folytatja pályafutását Carlos Sainz

Carlos Sainz a Williams versenyzője lesz a 2025-ös F1-es szezonban és azon túl is.

A bejelentésre hónapok óta tartó találgatások után került sor, miután az év elején eldőlt, hogy elhagyja a Ferrarit.

A szezon elején felmerült, hogy a Mercedes és a Red Bull is lecsaphat Sainzra. A spanyol az év eleji erős formájával lenyűgözte a csapatokat.

Előbbi azonban csak egy egyéves szerződésben volt komolyan érdekelt, így semmi sem valósult meg, utóbbi pedig úgy döntött, hogy megtartja Sergio Perezt Max Verstappen partnereként.

Very happy to announce I’ll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! 💪🏻

Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 29, 2024