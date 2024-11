Kiderült, féltávnál melyik csapat a legesélyesebb a BL-győzelemre

Az Opta legújabb analízise szerint a Manchester City a legesélyesebb a sorozat 2024/25-ös kiírásának megnyerésére.

Négy mérkőzést követően egyetlen százszázalékos csapat maradt, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató – PL-ben is listavezető – Liverpool gárdája. Arne Slot együttese 12 ponttal, 10-1-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát.

Több meglepetés is történt már az alapszakasz küzdelmeinek első felében, így fordulhatott elő, hogy az élmezőnyben olyan csapatok is ott szerepelnek, mint a Sporting, a Monaco, vagy az újonc Brest.

The standings at the halfway point of the league phase 👀#UCL pic.twitter.com/4jRHTj92uZ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024