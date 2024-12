Kialakult a legjobb nyolc mezőnye a dartsvébén – elképesztő meccseket ígér a folytatás

A szerdai hat mérkőzést követően teljessé vált a negyeddöntő ágrajza. Érdekes és izgalmas összecsapások várnak ránk.

December 30-án Chris Dobey 4-3-as győzelmével indult a játéknap, az angol játékos Kevin Doets-ot győzte le egy szenzációs mérkőzésen.

Ezt egy újabb 4-3-as mérkőzés követte. Callan Rydz egy nyílra volt attól, hogy 0-3-as hátrányba kerüljön, utána azonban visszajött a meccsbe és hozta a papírformát a holland ellen.

A délutáni program zárásán Nathan Aspinall lesimázta a Ricardo Pietreczko elleni összecsapását. The Asp sima 4-0-val küldte haza Pikachut. A német mindössze két leget nyert.

A Stephen Bunting – Luke Woodhouse nyolcaddöntőn biztos volt, hogy folytatódik az angol uralom és újabb szigetországi játékos jut a legjobb nyolc közé. Előbbi akárcsak Aspinall, 4-0-val abszolválta találkozóját.

Michael van Gerwen Jeffrey de Graaffal csapott össze. A játékosok kétszettes etapokra osztották a partit. Előbb a holland, majd a svéd, azt követően pedig ismét a holland hozott két játszmát, így alakult ki a 4-2-es van Gerwen-siker.

A nap a vébé egyik legjobb meccsével zárult. A végső győzelemre is esélyes Luke Littler Ryan Joyce-cal mérkőzött meg. A hetedik szettig fej-fej mellett haladtak a felek, a döntő szettet azonban 3-1-re ‘The Nuke’ nyerte és váltotta meg jegyét a negyeddöntőbe.

A legjobb nyolc között parázs meccsekre van kilátás, íme az ágrajz és a négy mérkőzés, melyeknek pontos időpontját cikkünk írásakor egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

🗓️ One of the best darting days on the calendar is Quarter Finals day in the PDC World Darts Championship.

Don’t think it’ll disappoint on New Years Day:

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Wright v Bunting 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Littler v Aspinall 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dobey v Price 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🇳🇱 Van Gerwen v Rydz 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WCDarts 🎯

— Carl Fletcher (@CarlyFletch) December 30, 2024