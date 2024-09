Kiakadt a MU-legenda a klub átigazolási politikáján

A Manchester United legendája, Teddy Sheringham szerint a klub átigazolási politikája kaotikus.

„Tavaly Rasmus Hojlundot hozták, és idén nyáron ugyanez történt Joshua Zirkzeével. Lehet, hogy jó kis játékosok, de mennyi időbe telik, míg hozzászoknak a Premier League-hez? Zirkzee mennyi időt vesz igénybe, hat hónapot? Talán még többet? Menedzserként nincs ennyi időd; bizonyított játékosokra van szükséged, akik azonnal képesek segíteni, és más játékosokat is támogatnak. ” – mondta az 1999-es triplázás hőse a Mirror idézete szerint.

Sheringham úgy véli, inkább már befutott sztárokat kellene az Old Traffodra csábítani, nem pedig ígéretes fiatalokat.

„De Ligt, már több klubnál is megfordult. Miért? Miért engedik el őt az emberek? Ez nem egy igazi topjátékos.” – fejtette ki álláspontját Sheringham.

