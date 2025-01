Khabib Nurmagomedov incidensbe került egy repülőjáraton

A korábbi UFC könnyűsúlyú bajnok, Khabib Nurmagomedov megerősítette, hogy szombaton eltávolították egy Frontier Airlines gépről.

Egy vasárnap közzétett videón Khabib Nurmagomedov látható, amint egy ablak melletti ülésen ül, és a személyzettel beszélget. A személyzet egyik tagja közli vele, hogy át kell ülnie egy másik helyre, vagy el kell hagynia a repülőt. Röviddel ezután egy másik munkatárs érkezik, és kivezeti a repülőgépről.

Nurmagomedov a közösségi oldalán kifejtette, hogy az incidens abból adódott, hogy az USA-ból induló járatokon a vészkijáratnál ülő utasoknak beszélniük kell angolul. Elmondása szerint nyugodt és tisztelettudó volt, ahogy az a videón is látszik. Az eset az egyik legbékésebb eltávolítás lehetett, amit valaha rögzítettek. Nurmagomedov végül egy másik járattal folytatta az útját.

Khabib Nurmagomedov was kicked off a flight after an interaction with the staff😳‼️ pic.twitter.com/1tXK6FBilw

— Combat Casuals (@Combat_Casuals) January 12, 2025