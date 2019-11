A magyar női kézilabda-válogatott 29-25-re kikapott pénteken az olimpiai címvédő Oroszországtól a Szöulban zajló Premiere4 Kupa nemzetközi felkészülési torna első fordulójában.

A két csapat harmincadik egymás elleni meccsén a magyarok hat győzelem és hat döntetlen mellett 18. alkalommal veszítettek.

A magyarok a lehető legerősebb összeállításban léptek pályára, ennek ellenére nagyon rosszul kezdték a meccset. Minden lövésüket elrontották, ezt a remekül védekező oroszok labdaszerzésekkel és gyors gólokkal használták ki, így öt és fél perc után már 5-0-ra vezettek.

Kim Rasmussen bő tíz perc után, 8-3-as hátránynál kért először időt, mert a hosszú utazás és a jelentős időeltolódás igencsak meglátszott játékosai teljesítményén.

A rövid pihenő és a cserék hatására pontosabbá vált a magyarok játéka, és Kovács Anna vezérletével öt perc alatt felzárkóztak 8-7-re. A folytatásban ismét számos pontatlanság következett - elsősorban támadásban -, így a taktikusan védekező és hatékonyabban lövő olimpiai címvédő három góllal vezetett a szünetben.



Az első félidőben Kovács Anna góljaival még sikerült felzárkózni.

Fotó: Ole Jensen - Corbis/Corbis via Getty Images

Még három perc sem telt el a második felvonásból, amikor Rasmussen dühösen időt kért, mert a sok hibával, a pontatlan játékkal a magyarok megkönnyítették riválisuk dolgát. Az oroszokat irányító Ambros Martín malmára hajtotta a vizet az is, hogy jól ismeri az ellenfelet, hiszen a Győri Audi ETO KC vezetőedzőjeként 2012 és 2018 között négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig egyformán ötször, illetve egy rövid ideig a magyar válogatott mellett is dolgozott.

Az egyik magyar kulcsjátékos, Háfra Noémi a 37. percben volt először eredményes, Triffa Ágnes kapusbravúrjainak és Klujber Katrin góljainak köszönhetően azonban nem nőtt tovább hátrány. Az összeszedettebben kézilabdázó oroszok ugyanakkor a továbbiakban is magabiztosan őrizték előnyüket, és végig vezetve, négy góllal nyertek.



"Nem kezdtük jól a mérkőzést, de utána felzárkóztunk, védekezésben is jól dolgoztak a lányok, ennek örülhetünk. Több játékos még küzd az időeltolódás okozta fáradtsággal, ők nehezebben mozogtak, de ez javulni fog" - idézi a magyar szövetség honlapja Kim Rasmussen szövetségi kapitányt.



A dán edző hozzátette, a sok cserének köszönhetően mindenki lehetőséget kapott. Értékelése szerint Triffa Ágnes és Tomori Zsuzsanna is jó teljesítményt nyújtott, illetve Vámos Petra is bátran, jól oldotta meg a feladatát.



"Amiben javulnunk kell, az a visszarendeződés, mert túl sok könnyű gólt ajándékoztunk az oroszoknak, és egyik félidőt sem kezdtük jól, erre is figyelnünk kell, de ezek a felkészülési mérkőzések éppen azt szolgálják, hogy gyakoroljunk" - magyarázta Rasmussen.



A magyar válogatott szombaton a házigazda Koreai Köztársasággal játszik, a Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon pedig jövő szombaton Kazahsztán ellen kezdi meg szereplését.

Eredmény, 1. forduló:

Oroszország-Magyarország 29-25 (15-12)

a magyar gólszerzők: Klujber 6, Szabó L., Kovács A., Lukács 3-3, Schatzl, Tomori, Tóth G., Kovacsics 2-2, Tóvizi, Háfra 1-1

Később:



Koreai Köztársaság-Szerbia

Szombaton játsszák:

Szerbia-Oroszország 8.10

Koreai Köztársaság-Magyarország 10.00

Hétfőn játsszák:

Magyarország-Szerbia 8.10

Koreai Köztársaság-Oroszország 10.00

Borítókép: mksz.hu